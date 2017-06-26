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Новости

СМИ: в Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

, ИА "Амител"
Законодатели хотят перевести такие преступления, как дача и получение взятки, в категорию средней тяжести

Фото: obk.kz

В Госдуме намерены увеличить срок лишения свободы за дачу и получение взятки до четырех лет и ввести такое понятие, как "неимущественная взятка". Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает газета "Известия".

Издание отмечает, что данные поправки в УК подготовлены думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Зампредседателя комитета Анатолий Выборный, который разработал данный законопроект, рассказал газете, что кроме увеличения срока за преступление под действие УК попадут и третейские судьи. Им может грозить до трех лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями.

Издание напоминает, что сейчас максимальное наказание за дачу и получение взятки - два и три года лишения свободы соответственно. С увеличением срока до четырех лет данные преступления будут переведены в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличится с двух до шести лет, подчеркивает газета.

Отмечается, что сейчас взяткой считаются лишь деньги и имущество, а также услуги, стоимость которых можно оценить. По данным издания, законотворцы собираются расширить УК, добавив в кодекс такие понятия, как "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера" и "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

Выборный уточнил, что таковыми могут быть взаимовыгодные услуги — "например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности".

Эксперты считают, что доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Также они полагают, что есть опасность, что правоохранители будут слишком широко трактовать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами. По данным газеты, проект собираются внести в ГД до конца весенней сессии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.06.2017 09:25
- гость -

но конечно не для всех коррупционеров, а только тех кто впал не милость режиму или имеет слишком малый ранг - для остальных неделя в вип-камере и пару месяцев домашнего ареста в двадцати комнатной квартире

0  0
26.06.2017 09:25
- гость -

В Госдуме намерены увеличить срок лишения свободы за дачу и получение взятки до четырех лет

главное штраф не отменять
так победимЪ

0  0
26.06.2017 09:27
- гость -

Клептократия борется с коррупцией. Самим то не смешно?

0  0
26.06.2017 09:27
- гость -

Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. (с)

0  0
26.06.2017 09:31
точный

Похоже ,что Навлальный добился таки прогресса в борьбе с коррупцией и дума начала шевелиться)

0  0
26.06.2017 09:32
- гость -


26.06.2017 09:31
точный

Похоже ,что Навлальный добился таки прогресса в борьбе с коррупцией и дума начала шевелиться)

БГГГГГГ)))))
Сам то веришь? ))

0  0
26.06.2017 09:40
Пионер

В угол ставить начнут на час?

0  0
26.06.2017 09:55
гость

ну все теперь, уточка Медведева в опасности!

0  0
26.06.2017 09:58
- гость -

Молодцы. Давно пора. Нужно полностью очистить Отечество от взяточников и казнокрадов. Ух, заживет народ в России!!!

0  0
26.06.2017 10:00
- гость -

А где сказано про конфискацию имущества у взяточника и его семьи?
нету, значит по прежнему штраф 300 тыс за воровство миллионов + 3 года , вот это борьба с коррупцией, ай да малацы.

0  0
26.06.2017 10:04
- гость -

26.06.2017 10:00
- гость -

А где сказано про конфискацию имущества у взяточника и его семьи?

Закон RICO не наш выбор

0  0
26.06.2017 10:24
- гость -

Да они издеваются! Сначала принимают закон разрешающий засекречивать имущество высокопоставленных чиновников, а теперь с коррупцией начинают бороться Ничего хорошего из этого не выйдет. Если президент в стране вор, то и вся вертикаль будет воровской.

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