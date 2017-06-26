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Власти американского штата Арканзас сообщили, что полицейским удалось поймать заключенного, который находился в бегах 32 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Fox News.
Стражи порядка задержали 60-летнего Стивена Дишмана у него дома в городе Спрингдейл. Мужчина в мае 1985 года сбежал из тюрьмы, где отбывал срок за кражу.
Агентство отмечает, что Дишмана приговорили в декабре 1984 года к семи годам тюрьмы, однако уже в 1987 году он мог бы досрочно освободиться.
RT добавляет, что теперь мужчине придется отбыть оставшуюся часть тюремного срока. При этом прокуратура решает вопрос об увеличении срока заключения за побег.
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