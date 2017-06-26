19 июня под председательством первого заместителя прокурора края Александра Фомина состоялось очередное заседание Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса.
Основной темой обсуждения участников заседания стал вопрос законности проведения застройщиками дополнительной экспертизы проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов, социальных и иных объектов с массовым пребыванием людей.
В заседании Совета, помимо его участников – представителей предпринимательских сообществ, приняли активное участие представители проектной и экспертных организаций в сфере строительства.
Поводом для негативной реакции предпринимательского сообщества края стало распространенное в январе текущего года Государственной инспекцией края письмо руководителям строительных организаций, в котором даны рекомендации застройщикам о проведении государственной экспертизы проектной документации, на основании которой ведутся либо планируются работы по строительству, реконструкции перечисленной категории объектов.
Прокурорская проверка, проведенная в связи с обращением руководителей экспертных учреждений, показала, что, руководствуясь названным письмом, ряд хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере строительства, обратились для получения государственной экспертной оценки проектной документации в КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края". Вместе с тем государственная экспертиза проектной документации (ее отдельных разделов) в указанных случаях названным учреждением не проводилась. Хозяйствующим субъектам фактически оказана негосударственная услуга по повторной проверке отдельных разделов проектной документации объектов капитального строительства.
Учитывая, что действующим градостроительным законодательством случаи обязательного проведения государственной экспертизы проектной документации четко регламентированы, а в остальных случаях такие экспертизы проводятся негосударственными экспертными учреждениями, содержанием названного письма предприниматели были введены в заблуждение относительно вида и объема рекомендуемой к проведению экспертизы проектной документации.
Реализуя предложенные инспекцией рекомендации, хозяйствующие субъекты вынуждены проходить не предусмотренную действующим градостроительным законодательством экспертизу проектной документации, что, наряду с финансовым бременем, создало административные барьеры при осуществлении строительной деятельности.
По результатам проверки прокуратурой края руководителю Государственной инспекции внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Кроме того, распространяя указанное письмо, Государственная инспекция края нарушила также законодательство о защите конкуренции, в связи с чем Управлением Федеральной антимонопольной службы по краю руководителю выдано предупреждение.
Участвующий в заседании Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Павел Нестеров также отметил незаконный характер действий Государственной инспекции.
По итогам встречи участники заседания отметили актуальность скорейшего разрешения вопроса. Решением Совета предусмотрено, что прокуратурой края будут дополнительно освещены результаты рассмотрения представления и проконтролировано исполнение Инспекций предупреждения антимонопольного органа.
Комментарии
Хорошо, пусть экспертиза будет одна. Но если произойдет разрушение в жертвами, то руководство строителей и икспердов - на расстрел.
А давайте пусть будет по закону, а не по понятиям, а? Госинспекция нарушила несколько законов, заставив, по сути, строителей платить за то, за что уже было заплачено. Кто за это понесет ответственность? Степанов, конечно, отмазывается, мол он только рекомендует... Получил властИшку, а в предмете не разобрался, пошел на поводу у Токаша... Интересно, сделают ли краевые власти соответствующие кадровые выводы? Для пиару надо бы Степанова с Такашом выпнуть )