Фото: wired.com
Требование Роскомнадзора (РКН) дать ведомству данные о компании, которая управляет программой Telegram, противоречит российской Конституции. Соответствующее заявление сделал создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во "ВКонтакте", пишет ТАСС.
Он напомнил, что глава РКН потребовал от Telеgram выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы они могли читать переписку пользователей и ловить террористов. По словам Дурова, данное требование не только противоречит ст. 23 Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и "демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году".
"Обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей", — рассказал создатель программы.
Он отметил, что потенциальная блокировка мессенджера никак не усложнит задачи террористам и поставщикам наркотиков, поскольку в их распоряжении останутся десятки других программ для связи. Дуров подчеркнул, что все мессенджеры или сервисы VPN не заблокированы ни в одной стране мира, а для победы терроризма путем блокировок "придется заблокировать интернет".
Агентство напоминает, что ранее глава ведомства Александр Жаров лично обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, которая управляет Telegram, чтобы внести ее в реестр организаторов распространения информации, что является необходимым по закону для работы в России. Если мессенджер не предоставит данные в срок, то его заблокируют в России до тех пор, пока искомые данные не будут предоставлены.
Комментарии
Хорошо, что о нашем благополучии и спокойствии заботятся.
А главное, на страже нашего спокойствия стоят только высококвалифицированные специалисты. Только самые достойные.
Конституция РФ нарушена? Как смешно. Павел давно не был в России, отстал от реалий.
Власти давно положили на конституцию. Не о каком терроризме речи нет. Речь о тотальном контроле населения, которое недовольно жизнью и, не дай бог, потребует свое, законное. Тогда ворьё не удержится у власти, а им этого не хочется.
Китайская мафия работает на благо своего государства, а у нас каждый дуров норовит свои законы установить.
26.06.2017 10:33
- гость -
Власти давно положили на конституцию. Не о каком терроризме речи нет. Речь о тотальном контроле населения...
А где не так, назовите страну
26.06.2017 10:35
- гость -
А где не так, назовите страну
---
В большинстве цивилизованных стран - не так. Цитата:
"В США Facebook судят за нарушение тайны переписки и вторжение в частную жизнь из-за сканирования сообщений."
То есть, частная компания - не государство даже - не имеет право просматривать информацию, которую граждане пересылают с ее помощью.
26.06.2017 10:35 в США пол страны ездило с наклейками на бампере типа Anti Barack Obama t-shirts, buttons, bumper stickers, mugs ... O*B*A*M*A - One Big Ass Mistake America ======= если вы такой наивный и недалёкий, напишите на своей тачке п.у.т.и.н.-ч.м.о и может быть почувствуете разницу....
26.06.2017 10:47
- гость -
Ты же написал в Интернете и я более чем уверен, что за тобой не придут.
26.06.2017 10:49
- гость -
А галочкой отметят )))
26.06.2017 10:51
- гость -
26.06.2017 10:49
- гость -
А галочкой отметят )))
Сомневаюсь. На всех идиотов галочек не хватит.)
26.06.2017 10:49 ага а закон яровой зачем? и на бампере другое дело, предлагаю вам поставить этот эксперимент
26.06.2017 10:53
- гость -
Сомневаюсь. На всех идиотов галочек не хватит.)
---
Это вы сейчас таким завуалированным образом назвали Россию "страной идиотов"?
26.06.2017 10:54
- гость -
26.06.2017 10:49 ага а закон яровой зачем? и на бампере другое дело, предлагаю вам поставить этот эксперимент
Хорошо. Говори на какой машине ездишь и где она находится. Напишу.
правильно делает, видел интревью чиновника "надзирателя" Они спят и видят как всех в стойло поставить, между тем сами и военные черте что используют (Whatsapp), Контакт отжали под предлогом пиратства, (хотя приратство в контакте осталось) ...
26.06.2017 10:55
- гость -
26.06.2017 10:53
- гость -
Сомневаюсь. На всех идиотов галочек не хватит.)
---
Это вы сейчас таким завуалированным образом назвали Россию "страной идиотов"?
Откуда такая привычка, слова про конкретных идиотов распространять на всю страну?
26.06.2017 10:58 ===========Toyota Land Cruiser V8 А008ОО57RUS город Орёл
26.06.2017 10:59
- гость -
Откуда такая привычка, слова про конкретных идиотов распространять на всю страну?
---
"На всех идиотов галочек не хватит." - это же сколько идиотов должно быть? 86%, не меньше
26.06.2017 11:02
- гость -
26.06.2017 10:58 ===========Toyota Land Cruiser V8 А008ОО57RUS город Орёл
Адрес то какой?
26.06.2017 11:03
- гость -
26.06.2017 10:59
- гость -
Откуда такая привычка, слова про конкретных идиотов распространять на всю страну?
---
"На всех идиотов галочек не хватит." - это же сколько идиотов должно быть? 86%, не меньше
А почему вы считаете, что галочки в неограниченном количестве? Каждая излишне поставленная галочка -это бестолково потраченные людские ресурсы.
26.06.2017 10:45
- гость -
В большинстве цивилизованных стран - не так
Вы действительно так наивны или отрабатываете зарплату в штабе дневального?
Хорошая реклама Телеграм.
26.06.2017 11:04 Орловская митрополия Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
26.06.2017 11:07
- гость -
А при чем тут навальный? Кому нечего сказать, обязательно приплетут Навального или Украину!!