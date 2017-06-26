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Требование Роскомнадзора (РКН) дать ведомству данные о компании, которая управляет программой Telegram, противоречит российской Конституции. Соответствующее заявление сделал создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во "ВКонтакте", пишет ТАСС.

Он напомнил, что глава РКН потребовал от Telеgram выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы они могли читать переписку пользователей и ловить террористов. По словам Дурова, данное требование не только противоречит ст. 23 Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и "демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

"Обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей", — рассказал создатель программы.

Он отметил, что потенциальная блокировка мессенджера никак не усложнит задачи террористам и поставщикам наркотиков, поскольку в их распоряжении останутся десятки других программ для связи. Дуров подчеркнул, что все мессенджеры или сервисы VPN не заблокированы ни в одной стране мира, а для победы терроризма путем блокировок "придется заблокировать интернет".

Агентство напоминает, что ранее глава ведомства Александр Жаров лично обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, которая управляет Telegram, чтобы внести ее в реестр организаторов распространения информации, что является необходимым по закону для работы в России. Если мессенджер не предоставит данные в срок, то его заблокируют в России до тех пор, пока искомые данные не будут предоставлены.