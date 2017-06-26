Иллюстрации: seishub.ru, turkaznews.com
Новое землетрясение зафиксировали в Республике Алтай сейсмологи — подземный толчок произошел вечером 25 июня в 238 километрах к югу от Горно-Алтайска.
По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", землетрясение было зарегистрировано в 16:38. Магнитуда сейсмического события определяется показателем 3,1.
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Интенсивность землетрясения составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
Отметим, что подземный толчок произошел в зоне высокой сейсмической активности.
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