Фото: vk.com/barneos22
Пожар произошел в жилом доме на улице Победной утром в понедельник, 26 июня, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Горит частный жилой дом по улице Победной, 138. На место прибыли пожарные подразделения. Информация уточняется", — сказал представитель экстренного ведомства.
В социальных сетях опубликованы фотографии с места ЧП. На снимках видно, что дом в буквальном смысле охвачен пламенем.
Комментарии
посмотрел по карте. это здание на границе частного сектора. рядом - торговые площади...
гастеры горят? дань не заплатили? Если у них источник возгорания жаль обычных людей по соседству, имущество которых возможно пострадает при пожаре