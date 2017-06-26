Фото: youtube.com
Супружеская пара из Мурманской области, заметив на обочине во время движения по трассе дикого бурого медведя, решила покормить зверя и снять это на видео. Ролик, на котором видно, как отважная женщина кормит хлебом медведя, опубликован на видеохостинге YouTube.
Женщину при этом охватывали бурные эмоции: от восторга при виде того, как косолапый принимает угощение, до ужаса от осознания, что зверю может не хватить хлеба, и тогда он нападет на людей. Поэтому она напоминала мужу, чтобы он держал ногу на педали газа.
Супруг героини видео был более спокоен, однако тоже переживал, что медведь может причинить ущерб, правда, его автомобилю.
После того, как хлеб закончился, медведь встал на задние лапы, а женщина закричала от страха и попросила супруга уехать. Мужчина в конце видео со смехом отметил, что таким образом медведь решил поблагодарить свою кормилицу.
Комментарии
Дура. Теперь медведь запомнит вкус хлеба (который значительно вкуснее того, что он ест в природе) и будет тормозить машины добиваясь хлеба пока его кто-нибудь не задавит или не пристрелит.
Баба точно дура! А мишку жалко - кто нибудь, точно пристрелит.