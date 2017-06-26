Госкорпорация "Ростех" не получала официальных предложений о вхождении в ее состав от "Алтайвагона", сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, передают "Ведомости" со ссылкой на "Интерфакс".
Издание не уточняет, где и при каких условиях Сергей Чемезов сообщил это.
О том, что Новоалтайский "Алтайвагон" войдет в состав госкорпорации "Ростех", на пресс-конференции 19 июня сообщил вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. Подробности сделки он не раскрыл, но отметил, что договоренность между собственниками "Алтайвагона" и руководством госкорпорации уже достигнута.
Напомним, в конце апреля Новоалтайский "Алтайвагон" (головное предприятие) приостановил производство вагонов из-за отсутствия некоторых деталей. Это произошло из-за того, что один из главных конкурентов предприятия — "Уралвагонзавод" — запретил предприятию из Первоуральска поставлять некоторые детали для вагонной тележки на "Алтайвагон".
Кстати, сам "Уралвагонзавод" почти полностью перешел под управление госкорпорации.
АО "Алтайвагон" входит в холдинговую компанию "СДС-Маш" группы СДС.
Комментарии
Прекрасная, ухоженая,огромная,со всеми коммуникациями площядка , в центре спутника Столицы Мира, я думаю подойдёт для ТРЦ с бассейном и ледово-бадминтонными аренами!