Скальные образования очистят от надписей в Алтайском крае. Это мероприятие в связи с Годом экологии санкционировал губернатор региона Александр Карлин. Подробности сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и экологии.
"К большому сожалению, некоторые жители нашего края, а также туристы из других регионов России считают своим долгом оставить собственное имя на камнях, скалистых склонах предгорных районов края. Между тем подобные вандальные действия по отношению к уникальной природе никак не способствуют её украшению, тем более в самом начале туристического сезона", — пояснили в пресс-службе минприроды.
Специалисты министерства провели предварительный мониторинг ситуации: подобные надписи встречаются в предгорных районах края, а их площадь составляет более трех тысяч квадратных метров.
Для очистки скал будет выделено 1,5 млн рублей в качестве гранта губернатора. В ближайшее время минприроды объявит конкурс для некоммерческих организаций. Также участие в очистке могут принять все неравнодушные граждане, общественные природоохранные объединения, СМИ, организации, оказывающие туристические услуги.
По вопросам участия в акциях и реализации проекта можно обращаться по тел.: 8-385-2-29-67-60, 29-68-07.
Комментарии
Доброе дело. Еще бы закон придумали, чтобы пойманные люди за порчу скал, 2 месяца на каторге трудились надписи отирая.
Ещё бы Алтайский край очистили от таких туристов, было бы замечательно.
Хорошее начинание! Нечего природу портить!
Ну ладно, писать не хорошо, это некрасиво. Но как надписи отражаются на камнях с экологической точки зрения? Камням, что плохо стало от этого? Я думаю им все равно, не надо приплетать сюда экологию. Пусть лучше незаконные вырубки деревьев пресекают.
да дураки! после третьей мировой, через 50000 лет, новая цивилизация будет эти наскальные надписи за деньги показывать и исследовать, как шедевры наскальной живописи предков!
заняться чтоли больше нечем??? бред какой-то...
"подобные вандальные действия по отношению к уникальной природе никак не способствуют её украшению, тем более в самом начале туристического сезона"
ну да... а засраные улицы и парки конечно же очень украшают город!