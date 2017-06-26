Фото: vk.com/incident_nsk
Рано утром в понедельник, 26 июня, в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами во время движения. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск".
Уточняется, что пламя вспыхнуло на маршруте №18 в левобережье города. Водитель общественного транспорта смог вовремя отреагировать и ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.
В результате ЧП пострадавших нет, говорится в сообщении.
По какой причине в салоне произошло возгорание, пока неизвестно.
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