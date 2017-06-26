Фото: vk.com/barneos22
Подробности масштабного пожара, произошедшего утром 26 июня в доме на улице Победной в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве уточняют, что тушение осуществлялось по повышенному рангу сложности. К счастью, случаев гибели, травмирования людей не допущено.
На место ЧП стянуты существенные силы. Ситуацию усложняет тот факт, что в данном районе очень плотная застройка и огонь угрожал соседним строениям.
По информации телеканала "Катунь 24", в загоревшемся доме проживали иностранные граждане, которые снимали жилье.
Комментарии
вроде еще не потушили же. что за рапорты
и дома соседние занялись как говорят
Тушили путем полного выгорания...
Так то не потушили еще. Наверное действительно ждут полного выгорания. Пожарную емкость нашли спустя час после прибытия первого отряда. На небе стягиваются тучи наверное дождь затушит быстрее чем пожарные.
минут 5 назад в ту сторону пожарка пролетела
Еще горит, не потушили....