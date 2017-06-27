Лето — жаркая пора во всех смыслах. Пока горожане прогреваются после долгой зимы, сотрудники "Авиалесоохраны" несут боевое дежурство. Аномально жаркая погода, которая держится на Алтае, создаёт высокую вероятность возникновения лесных пожаров. Для быстрого предотвращения возгораний леса края патрулируют вертолёты "Алтайавиалесоохраны" КАУ "Алтайлес".

В пятницу, 23 июня, управление лесами минприроды Алтайского края провело пресс-тур для журналистов по вертолетной площадке Барнаульского филиала "Авиалесоохраны". Это мероприятие прошло в рамках всероссийского Года экологии.

Алтайские лесные авиаторы рассказали журналистам о своей службе и пожарной обстановке в лесах, показали свою базу — ангар, обслуживание вертолётов и быт пилотов и техников в свободные часы.

"У нас работают авиаточки: Волчихинская, Чарышская, Белокурихинская и Барнаульская. На Волчихинской находится командир воздушного судна, лётчик-наблюдатель и авиатехник", — рассказал директор Барнаульского филиала "Алтайавиалесоохраны" Николай Байкин.

В крае базируется три вертолёта Robinson R-44 и один техник, больше для лёгких вертолётов не нужно. Также для дозаправки вертолёты могут сесть в Белокурихе и Чарышском.

"Мы в этом году начали использовать программу обороны леса, которая даёт возможность привязать место пожара к конкретному участку и передавать данные с борта вертолёта в диспетчерскую службу. Мы её усовершенствуем. Теперь у нас все вертолёты обеспечены мобильными средствами", — добавил начальник отдела управления лесами минприроды Алтайского края Сергей Лиясов.

Раньше пилоту-наблюдателю приходилось пользоваться печатными картами, что затрудняло работу в кабине вертолёта и отнимало много времени. Для подтверждения места нахождения пилоту требовалось сделать несколько проходов над очагом возгорания. Теперь координаты не нужно устанавливать, система навигации показывает место с точностью до выдела. Информация с вертолёта отправляется на землю, где для тушения сразу же задействуют команды пожарных.

По словам пилота Константина Кизимова, на вылет требуется не более 30 минут. Вертолёт может взять на борт двоих человек для десантирования, которые потушат небольшой очаг возгорания огнетушителями.

На территории Алтайского края наблюдается высокая пожароопасность – четвертый-пятый класс горимости.

Ситуация с пожарами в крае сейчас сложная, но контролируемая, сообщил Сергей Лиясов. Утром 22 июня в южной полосе края произошло сразу несколько возгораний, которые успешно потушили уже к обеду. Утром 23 июня был обнаружен ещё один пожар, с которым справились за час. Пиковая опасность пришлась на 22-23 июня, когда температура приближалась к +40 градусам, тогда был созван оперативный штаб.

С воздуха обнаруживается до 25% пожаров от общего числа возникших на территории лесного фонда Алтайского края.

Наиболее частые причины лесных пожаров — сухие грозы, преобладающие на юге края, сельскохозяйственные палы и банальное неосторожное обращение с огнём.

Кирилл Аверин