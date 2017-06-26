Фото: instagram.com
Александр Кокорин выложил в Instagram ролик, где он вместе с напарником по "Зениту" Артемом Дзюбой прикладывает руку ко рту, имитируя усы. В сети это сразу же приняли за обращение к главному тренеру российской сборной по футболу Станиславу Черчесову, пишет Life.
Напомним, национальная команда вылетела с домашнего Кубка конфедераций, уступив в матче сопернику из Мексики со счетом 1:2.
Пользователи сети предположили, что в результате Дзюба пропустит и чемпионат мира 2018 года, поскольку не будет включен в состав сборной РФ.
Напомним, что Кокорина не вызвали в сборную РФ на Кубок, так как вывели из состава после скандала с шампанским в минувшем году, а Дзюба, который считался лидером, самостоятельно покинул расположение сборной перед началом матчей из-за травмы колена.
"Р-Спорт" пишет, что позже Дзюба прокомментировал снимок с Кокориным, призвав не пытаться объяснять за них их действия.
"Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!" – написал футболист в своем аккаунте в Instagram.
Комментарии
Балбесы!
они постоянно вместе. педота что ли?
Два "Я есть Грут"
В лицо пукнули во сне
Клоуны..!!!
Пора запретить госкомпаниям платить такие зарплаты так называемым футболистам. Помнится Дзюба обозвал Эмери тренеришкой. Эмери после этого выиграл лигу Европы, а чем знаменит Дзюба? Про Кокорина вообще молчу. Так что на этот снимок нужно добавить то, что хорошо возьмётся в руку и в рот, вот и всё, чего они достойны.