Главой Счетной палаты Алтайского края должен стать Виктор Миненок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат АКЗС ("Справедливая Россия") Александр Молотов.
"Только что на планерке у председателя АКЗС официально наконец-то озвучили фамилию кандидата на должность председателя Счётной палаты АК. Как ранее и предполагалось инсайдерами, им стал заместитель министра финансов АК Виктор Миненок. Поставили этот вопрос на предсессионное заседание фракции — пообщаемся с претендентом, позадаем ему вопросы и примем консолидированное решение фракции по кандидатуре", — написал депутат Молотов.
46-летний Виктор Миненок работает в краевом минфине с 2000 года, в должности зама — с 2004 года.
Депутаты АКЗС будут утверждать кандидатуру главы СП на сессии в четверг, 29 июня.
Эта должность официально вакантна с 2013 года, когда пост покинула Надежда Юдакова.
В этот же день от должности освободят заместителя председателя СП Татьяну Кирееву, которая с 2013 года, по сути, руководит палатой. Официально — в связи с истечением срока полномочий.
"Заместитель председателя Счетной палаты назначается на должность сроком на шесть лет. Срок полномочий заместителя председателя Счетной палаты Алтайского края Т.П. Киреевой истекает 4 июля 2017 года", — говорится в пояснительной записке к этому вопросу.
Комментарии
Чей сей сураз?