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Ответственный бизнес должен исполнять свою главную конституционную обязанность — платить налоги, уверен губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Об этом, как сообщает телеканал "Катунь 24", глава региона высказался в эфире программы "Встречи с губернатором". По словам Александра Карлина, в крае наблюдается устойчивый рост доходов в краевой бюджет. За период первых пяти месяцев текущего года показатель составляет 103% в сравнении с аналогичным периодом 2016-го.

При этом губернатор акцентировал внимание на проблеме долгов по уплате налогов. Среди недобросовестных плательщиков значатся и крупные предприятия, которые, к слову, применяют схемы оптимизации при уплате налога на прибыль и весьма широко заявляют о социальной ответственности.

"У нас есть данные о том, что отдельные налогоплательщики применяют схемы оптимизации, которые позволяют платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем они могли бы это делать. В частности, некоторые наши крупные налогоплательщики непомерно большое количество ресурсов направляют на рекламную составляющую – до четверти всех доходов бизнеса. Иногда такие расходы исчисляются миллиардами рублей", — констатировал глава региона.

"Если не использовать схему оптимизации, то доля этих средств должна быть показана как прибыль с соответствующей уплатой налога в бюджет. Важно, что это как раз те ресурсы, которые мы могли бы потратить на развитие здравоохранения, образования, на зарплату бюджетникам, наши инфраструктурные проблемы, в том числе на развитие дорожной сети", - добавил Александр Карлин.

В этой связи губернатор подчеркнул, что под понятием "ответственный бизнес" он понимает не тех предпринимателей, кто громко заявляет в медийном пространстве после небольших "подачек", а тех, кто "исполняет главную свою конституционную обязанность по уплате налогов".