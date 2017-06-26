Фото: altairegion22.ru
Ответственный бизнес должен исполнять свою главную конституционную обязанность — платить налоги, уверен губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Об этом, как сообщает телеканал "Катунь 24", глава региона высказался в эфире программы "Встречи с губернатором". По словам Александра Карлина, в крае наблюдается устойчивый рост доходов в краевой бюджет. За период первых пяти месяцев текущего года показатель составляет 103% в сравнении с аналогичным периодом 2016-го.
При этом губернатор акцентировал внимание на проблеме долгов по уплате налогов. Среди недобросовестных плательщиков значатся и крупные предприятия, которые, к слову, применяют схемы оптимизации при уплате налога на прибыль и весьма широко заявляют о социальной ответственности.
"У нас есть данные о том, что отдельные налогоплательщики применяют схемы оптимизации, которые позволяют платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем они могли бы это делать. В частности, некоторые наши крупные налогоплательщики непомерно большое количество ресурсов направляют на рекламную составляющую – до четверти всех доходов бизнеса. Иногда такие расходы исчисляются миллиардами рублей", — констатировал глава региона.
"Если не использовать схему оптимизации, то доля этих средств должна быть показана как прибыль с соответствующей уплатой налога в бюджет. Важно, что это как раз те ресурсы, которые мы могли бы потратить на развитие здравоохранения, образования, на зарплату бюджетникам, наши инфраструктурные проблемы, в том числе на развитие дорожной сети", - добавил Александр Карлин.
В этой связи губернатор подчеркнул, что под понятием "ответственный бизнес" он понимает не тех предпринимателей, кто громко заявляет в медийном пространстве после небольших "подачек", а тех, кто "исполняет главную свою конституционную обязанность по уплате налогов".
Комментарии
Лучше бы рассказал, что такое ответственный губернатор...
Нихрена мы тебе не должны. Медицины нет, образования нет, дорог нет, пенсия нам не светит, работать не даете, армия защищает иностранцев, а вы (чиновники) живете сладко во дворцах нихрена не работая. ГСМ дороже чем в америке, электричество дороже чем в Китай продаете. С какой стати я тебе что-то должен?
Ответственный бизнес должен исполнять свою главную конституционную обязанность — платить налоги
зарплату наемным работникам ответственный бизнес платить не обязан...
главная обязанность бизнеса - извлечение дохода. ГК РФ читайте.
26.06.2017 12:54
- гость -
главная обязанность бизнеса - извлечение дохода. ГК РФ читайте.
прочитал - ни одного слова "бизнес" не нашел
Платить налоги, чтобы всё ушло в Москву.
Алт.край нищий.
Бизнес должен быть в рамках законодательства т.е. прозрачным и оплаченным в виде налогов все остальное это криминал а с криминалом надо разбираться жестко, тогда будут и медицина и образование и дороги и пенсия достойная.
Сколько налогов заплатил Карлин с денег, хапнутых за преступно вырубленный бор?