Фото: libo.ru
Полицейские проверяют опубликованную в СМИ информацию о том, что на одном из кладбищ города Благовещенска был приготовлен шашлык, а в качестве мангала неизвестные использовали надгробие. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МО МВД РФ "Благовещенский".
Местные СМИ отмечают, что пикник на Вознесенском кладбище устроили мужчина и женщина на минувших выходных. Средства массовой информации также опубликовали снимок "мангала".
По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение, сообщила агентству специалист по связям с общественностью МО МВД РФ "Благовещенский" Татьяна Кутека.
Уточняется, что Вознесенское кладбище заложили в первые годы основания города. Ранние захоронения датируются на нем 1860 годом. С 1995 года кладбище закрыто для захоронений.
Комментарии
Пришли помянуть и что?
Поди и угли из крестов... мясо-то хоть с собой принесли?
Есть на могилках это языческий обычай.
Хорошо помянули, отдохнули, это хорошие поминки.
"Эй, бродяги, когда я умру
Станцуйте рок-н-ролл на моём гробу!"
К. Сутпин