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Проспект Строителей перекрыли в Барнауле из-за масштабного пожара на улице Победной. Это спровоцировало огромную пробку на Павловском тракте.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в связи с ЧП на Победной, 138 проспект Строителей перекрыли на участке от Павловского тракта до улицы Челюскинцев.
"На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Барнаула, МЧС, бригады скорой медицинской помощи. Во избежание заторных ситуаций просьба заранее выбирать возможные пути объезда", — добавляют в Госавтоинспекции.
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Напомним, что пожар на улице Победной произошел в 09:45. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, ЧП обошлось без жертв.
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Разъясните кто-нибудь что там за сбор лиц не совсем русских по утрам?