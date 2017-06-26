Фото: Amic.ru
Столкновение троллейбуса и автобуса стало причиной длинной пробки на проспекте Ленина в Барнауле.
"Троллейбус №1 столкнулся с автобусом №17 на пересечении Ленина и Матросова. Проспект Ленина стоит полностью. Уже минут 15 совсем без движения", — сообщил порталу Amic.ru очевидец.
Отметим, что непростая транспортная ситуация в городе зафиксирована и на Павловском тракте. Здесь, напомним, образовалась пробка из-за перекрытия проспекта Строителей в связи с пожаром на улице Победной.
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