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Столкновение троллейбуса и автобуса обернулось пробкой в центре Барнаула

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Авария произошла на пересечении главного проспекта города с улицей Матросова

Фото: Amic.ru

Столкновение троллейбуса и автобуса стало причиной длинной пробки на проспекте Ленина в Барнауле.

"Троллейбус №1 столкнулся с автобусом №17 на пересечении Ленина и Матросова. Проспект Ленина стоит полностью. Уже минут 15 совсем без движения", — сообщил порталу Amic.ru очевидец.

Отметим, что непростая транспортная ситуация в городе зафиксирована и на Павловском тракте. Здесь, напомним, образовалась пробка из-за перекрытия проспекта Строителей в связи с пожаром на улице Победной.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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