Фото: rosavtodor.ru
Движение по новому четырехполосному участку трассы Р-254 "Иртыш" открыли в воскресенье, 25 июня, в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.
Отмечается, что трасса является скоростным и безопасным въездом в Новосибирск и дорогой высшей технической категории в направлении аэропорта Толмачево. На протяжении всех шести километров новой трассы использовалось долговечное покрытие из цементобетона, срок службы которого составит 50 лет без нужды в капитальном ремонте.
Отмечается, что для безопасного движения на дороге организовали транспортную развязку с надземным путепроводом и установили разделительное ограждение для встречных потоков машин. Поскольку к трассе прилегают сельхозрегионы, дорожники обустроили скотопрогон и путепровод для сельскохозяйственной техники.
Губернатор области Владимир Городецкий отметил, что новая трасса обеспечит бесперебойное и комфортное движение транзитного транспорта, а также подъезд к крупным логистическим центрам, в том числе к расположенному неподалеку нефтеперерабатывающему заводу. Кроме этого, дорога улучшит транспортную доступность райцентра Коченево.
Сотрудники Росавтодора на открытии дороги отметили, что при строительстве трассы они впервые применили собственную автоматизированную систему управления дорожными работами. Она помогла добиться оптимизации сроков выполнения работ на объектах на 17%, при этом на 19% выросли показатели выработки плана на одного сотрудника.
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