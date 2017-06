18 невест ефрейтора Борнемана 😂 :) Нет, в этом плане все хорошо: жена одна и навеки ❤️, просто как не сфотографироваться, когда вокруг столько позитивных девчонок 😋 Это сбежавшие невесты Cosmopolitan 🤘: девчонки, которые не побоялись бросить вызов рутине жизни и жаре июня 😎. Кураж, веселье, позитив и оптимизм — вот, что является несомненным достоинством девушек, решивших вспомнить яркие моменты своих свадеб! Этому имеет смысл поучиться ✌️ Было и дефиле, и бросание букета, и, конечно, ощущение торжества под недоуменные взгляды тех, кто изо дня в день делает одно и тоже 🤓 Так что, дамы и господа, почему бы не взять и не изменить (хоть на чуть-чуть) привычный образ жизни. @evassorova, @elena_mereshchak спасибо Вам за это состояние любви и энергии, которые Вы сегодня подарили всем нам ❤️ Благо дарность @venerovich за фото и звук 👏 #ведущийнасвадьбу #ведущиймероприятий #ведущийвбарнауле #профессиональныйведущий #барнаул #сбежавшиеневесты2017

