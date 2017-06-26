25 июня в седьмой раз в Барнауле прошла акция "Сбежавшие невесты". Около 18 барнаульских невест и 11 совсем юных женихов и невесточек приняли участие в мероприятии.
"Кураж, веселье, позитив и оптимизм", — пишут о мероприятии участники. И, конечно, много невест в белоснежных платьях. Ну что, смотрим, как это было.
18 невест ефрейтора Борнемана 😂 :) Нет, в этом плане все хорошо: жена одна и навеки ❤️, просто как не сфотографироваться, когда вокруг столько позитивных девчонок 😋 Это сбежавшие невесты Cosmopolitan 🤘: девчонки, которые не побоялись бросить вызов рутине жизни и жаре июня 😎. Кураж, веселье, позитив и оптимизм — вот, что является несомненным достоинством девушек, решивших вспомнить яркие моменты своих свадеб! Этому имеет смысл поучиться ✌️ Было и дефиле, и бросание букета, и, конечно, ощущение торжества под недоуменные взгляды тех, кто изо дня в день делает одно и тоже 🤓 Так что, дамы и господа, почему бы не взять и не изменить (хоть на чуть-чуть) привычный образ жизни. @evassorova, @elena_mereshchak спасибо Вам за это состояние любви и энергии, которые Вы сегодня подарили всем нам ❤️ Благо дарность @venerovich за фото и звук 👏 #ведущийнасвадьбу #ведущиймероприятий #ведущийвбарнауле #профессиональныйведущий #барнаул #сбежавшиеневесты2017
Ослепительные, обаятельные и безумно красивые — Сбежавшие невесты😍👰🏼👸🏼💃 Очаровательные участницы конкурса получили подарочные карточки от нашей кофейни🎁☕️🌸 И признались, что обожают хороший кофе😋☕️ #мылюбимкофе #кофеэтолюбовь #свитербарнаул #кофейнясвитер #связансовкусом #свитерарена #свитерналенина #свитербалтийская #настоящийкофе #сбежавшиеневесты2017
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Мне все не сидится на месте, поэтому провела крутой день в компании сбежавших невест 2017 Барнаул! #сбежавшиеневесты #сбежавшиеневесты2017 #сбежавшиеневестыбарнаул #невеста #невесты #акциясбежавшиеневесты #Фотографбарнаул #фотограф22 #фотовидеографбарнаул22 #фотосьемка #детскийфотографбарнаул #детскийфотограф #барнаул #барнаул22 #свадебныйфотографбарнаул #фотосессиябарнаул #творческийфотограф #язнаютынаменясмотришь #каждыйгодневеста #фотобезфильтра #никон #nikon #nikonrussia
Комментарии
С дурки сбежали...ерунда какая то
Где таких страшных невест нашли!!!
Откуда они сбежали? С чего такая радость, что замуж не вышли?