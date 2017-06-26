Фото: vybratpravilno.ru
Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что исполнитель и куратор теракта в метро Санкт-Петербурга, который был совершен 3 апреля, использовали мессенджер Telegram, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что сотрудники получили "достоверную информацию об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки теракта".
Кроме этого, в ведомстве добавили, что данный мессенджер активнее всего используется террористами для создания чатов.
В ЦОС добавили, что в ходе оперативных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек террористических организаций было зафиксировано тотальное использование боевиками интернет-мессенджеров для общения между собой и зарубежными кураторами.
В России террористы чаще всего используют мессенджер Telegram, "который предоставляет им возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", добавили в ФСБ.
Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек и сам террорист, активировавший взрывчатку. В результате теракта пострадали 102 человека. Обвинение предъявлено 11 фигурантам уголовного дела.
Комментарии
Ну конечно и Whatsapp b пр.
Интересно, пользуются ли террористы автоматами калашникова и пистолетами макарова ?
ПлохойХорошийЗлой, предлагаете запретить законоплслушным гражданам пользоваться автоматами Калашникова и пистолетами Макарова?
а еще, наверняка, террористы носят обувь известных брендов, пользуются ифонами или другими популярными смартфонами и т.д. и т.п. идиотизм.
И брюкву с чречей наверняка алтайскую едят.
Прикарманить какому-нибудь ротенбергу захотелось этот мессенджер, вот и лютуют. Так и без него терроризм был. И пистолеты с автоматами и взрывчатка. Кто бы озаботился узнать где и как они это всё добывают и перекрыть, так нет, де бильные действия проще же проводить.
Да и вообще все силовые структуры распустить! Кому они нужны - только свободы ограничивают! В большинстве своем, мы не знаем жертв теракта, поэтому свободная приватная переписка в мессенджере дороже! А то узнают о чем я с девчонками там переписываюсь ..... и жене расскажут!
В чем страх-то и ужас, давайте героин легализуем, взрывчатку в торговлю разрешим...
Террористы пользуются интернетом. Надо запретить интернет. Террористы пьют воду - запретите воду. Если наши чекисты не могут бороться с террористами из-за того, что не могут читать все мессенджеры, то грош им цена. Как раньше КГБ работало без интернета?
26.06.2017 14:19
Массаж мозга
Террористы пользуются интернетом. Надо запретить интернет. --------------------- Так его и запрещают понемногу. Одно за другим. Лет через 5 будет ЛВС "Россия".
14:27, если запретить интернет, то и выезд из страны надо запрещать, а то разбежится народишко, в особенности молодой. Останутся одни пенсионеры, которых и так уже вован с компанией кормить задолбались. Такой расклад не нужен даже путеноидам. Они и сами юзают инет, и их детки.
Террористы едят хлеб из алтайской муки. -Запретить муку!
Дурдом. Не с того начали. Чтобы совершить теракт надо доставить на место оружие, взрывчатку и исполнителей. Поэтому надо запретить средство передвижения. САМОЛЕТ, ПАРОВОЗ, АВТОМОБИЛЬ, ЛОШАДЬ, ВЕЛОСИПЕД. Чекисты просто не хотят работать. А денег хотят много. И ещё вопрос- где больше гибнет у нас людей? От терактов, в авариях, в бытовых драках и т.д? Почему на теракты выделяют так много денег и сил? А в остальных случаях пусть люди дохнут.
26.06.2017 14:19
Массаж мозга
Еврокомиссар дала понять, что Еврокомиссия ожидает активного сопротивления со стороны операторов социальных медиа, и что «добровольные соглашения» с ними, если их удастся добиться, будут лишь временной мерой. Впереди неизбежно последует принятие соответствующих законов, пусть даже на их подготовку и принятие уйдет несколько лет.
Ранее в странах Евросоюза уже предлагалось ввести санкции в отношении операторов социальных медиа, если те отказываются безропотно сотрудничать с властями. Например, в Германии предложили штрафовать на 50 млн евро такие компании, как Facebook и Twitter, если они не будут удалять и блокировать контент по запросу спецслужб в течение суток после его появления.
Думаю до блокировки Telegramm осталось совсем немного... Даже сюжет показали про то, как наркотики распространяют через него... Так смешно смотреть на всё это...
После такой новости Роскомнадзор просто обязан заблокировать его.
26.06.2017 14:19
Массаж мозга
от Телеграмм потребовали лишь раскрыть месторасположение его управляющей компании и серверных мощностей, так требует законодательство РФ. Дуров отказывается, так как понимает, что дальше последует требование перенести серверные мощности на территорию РФ, что опять же есть требование Закона. а его серверы расположены в США и в Германии, и подчиняются законам США, которые позволяют получать все необходимые данные.
например Вайбер перенес сервера с данными по русским пользователям на территорию России.
почему Дуров не хочет?
"от Телеграмм потребовали лишь..."
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Я в курсе. И про серверы. "Требователи" уже отправлены на хрен, не понимают, что выставлены на посмешище и продолжают надувать щёки.
26.06.2017 15:08
Массаж мозга
ваша эмоциональная реакция доставляет)
на вопрос про Вайбер и Дурова отвечать будем?
"почему Дуров не хочет?"
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Потому что не для этого всё затевалось, а как раз наоборот.
26.06.2017 15:11
Массаж мозга
затевалось всё для нахождения в юрисдикции США?
тогда это странный бизнес)
затевают обычно для прибыли)
вообще у телеграм 100 млн юзеров и только 6 в раиси так што ему пофиг 15% потерять! и да, надо атомы запретить - террористы и бомба сделаны из атомов. ходит слух, что взрыв в метро предвыборный, как дома в маскве и рязани в 1999...
Тотальный контроль над быдлом обеспечивает большие и долгие ништяки присосавшимся к кормушке. НИЧЕГО БОЛЕЕ. Только идиот может думать что власть заботится о безопасности граждан.
26.06.2017 15:23
- гость -
если это так безболезненно, то непонятна его болезненная реакция)
ок, 15% аудитории - в аут. норм, чё.
Вайбер перенес серверы в РФ, не упёрся, ему важна аудитория)
слухи распространяют бабули на лавочках. вы не из их числа?
и ваш "хумор" относительно атомов и прочего - боянище. давным-давно говорили, что если Гитлера запрещают, то тогда надо и штаны запретить, он их тоже носил. так себе юморок, не согласны?
26.06.2017 15:30
- гость -
вы себя быдлом считаете?
ваше право.
других не надо таковыми считать.
то есть по вашему власть НЕ заботится о безопасности граждан?
а кто тогда террористов и преступников ловит? вы? а может гражданские волонтеры?
не порите чушь, она уже визжит.
в США тотальный контроль всего. там власть тоже не заботится? или их власть вы считаете лучше нашей, и им можно?
Такое впечатление создаётся,что метро в Питере просто надо было подорвать,чтобы поставить под контроль ещё не подконтрольное. Это всегда так,надо болты подтянуть на кандалах у людей тут же подрываются какие-то дома, устраиваются теракты. И идет борьба не с причинами терроризма,а лишь со следствиями. А что скорее всего террор средство управления для терроризируемых,чтобы сильно не баловались.
26.06.2017 15:40
- гость -
9.11. в США тоже власти организовали?
и волну терактов в Европе власти ЕС организовали?
или только в России власти так делают, а за бугром "настоящие террорюги"?