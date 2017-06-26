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20-летний пьяный парень попал в ДТП на автомобиле "ВАЗ-2106" в селе Крестьянка Алтайского края в воскресенье, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что авария произошла около 1:00. На место сразу же выехал экипаж ГИБДД.
Полицейские установили, что управлявший "Жигулями" молодой человек был не только пьян, но и не имел водительских прав. При движении по улице Кирова он не справился с управлением, в итоге машину выбросило на обочину, где она наехала на ограждение и перевернулась.
В результате аварии водитель и его 16-летний пассажир получили телесные повреждения. Врачи оказали им медпомощь в районной больнице.
В отношении 20-летнего молодого человека составили административный протокол по факту управления авто в состоянии опьянения и без водительских прав. Автомобиль был помещен на спецстоянку.
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