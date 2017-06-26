Последняя в этом году июньская неделя подходит к концу. Как ее провести, куда сходить и на что посмотреть в Барнауле, смотрите в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В начале недели пройдут гастрольные показы от Московского театра юного зрителя. Так, в драме можно будет увидеть спектакль "Скрипка Ротшильда", который является лауреатом премии "Золотая маска" в номинациях "Лучший спектакль большой формы" и "Лучший художник". В ролях народные артисты России Валерий Баринов и Игорь Ясулович.

Вторник

В театре драмы в программе White tour можно будет услышать рок-хиты от группы Resonance, в репертуар которой вошли произведения, относящиеся к золотому фонду человечества. А музыканты группы Resonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих по всему миру, а также заслуженные деятели искусств.

Среда

В среду стоит отправиться на пешую экскурсию с музеем "Мир камня" и узнать много нового о Барнаульском сереброплавильном заводе, прикоснуться к его старинным кирпичам и послушать легенды, окружающие это место. Начало в 18:30, сбор участников на Ползунова, 39.

Четверг

Среди премьер этой недели долгожданный для многих мультфильм "Гадкий я 3", кроме того, на большом экране можно будет посмотреть триллеры "2:22" и "Синяя бездна".

Пятница

В конце рабочей недели в барнаульском зоопарке состоится ночная экскурсия. С 21:00 до 02:00 здесь пройдут научное и огненное шоу, конкурсно-развлекательная программа, кормление животных и многое другое.