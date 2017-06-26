Фото: vk.com/barneos22
Начало новой недели в Барнауле вновь отметилось мощной грозой, накрывшей краевую столицу.
Жители города в настоящее время активно делятся в социальных сетях фотографиями ливня и града.
"На Южном уже льет, град и гроза", — отмечает один из горожан.
"Красота, обожаю дождь и люблю сильные грозы", — делится своей радостью еще один житель краевого центра.
Впрочем, под покрывало ливня попали не все районы города.
Комментарии
В центре грохочет уже час. ливень
на Взлетной-ни капли.
Не, ну погоду мы видим! Почему ни слова о барнаульских террористах, поджегших офис Навального и напавших с ножом на А. Косарецкого?!
Синоптики седня предсказали небольшой дождь и 30-градусную жару. Почти угадали.
Сейчас льет уже второй час и на градуснике +19
14:17, а зачем об этом людям знать? А то потребуют ещё найти преступников, а куда веревочка тянется и так весь город знает.
"Почему ни слова о барнаульских террористах, поджегших офис Навального и напавших с ножом на А. Косарецкого?!"
-----------
Уже известно, что террористы пользовались Телеграм, поэтому поймать их не удастся.
А кому они интересны, эти oвальнышы?
От них толку , как от комаров,дустом потравишь о всё ОК, а вот если на бэху тополь упадёт,будет гораздо печальней!
Опять у некоторых проблемы с идентификацией в угаре по своему кумиру.
Тема так-то про погоду.
Террористы ели хлеб из алтайской муки, поэтому быди такими сильными. Запретить муку.
В центре льет и гремит уже два часа. Но градом даже не пахнет. Хотя и просвета не видать...
На змеиногорском тракте был град бил часа полтора -два. Не такой большой. Вроде все цело.