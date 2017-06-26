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Представители NASA рассказали о печальных для людей перспективах, связанных с изменением климата на планете, пишут "Известия".
Согласно прогнозам ученых, в ближайшее время в разных уголках Земли начнут лить непрекращающиеся дожди. Это подтверждается исследованиями за последние 40 лет, которые говорят о том, что периодичность дождей в ряде стран сильно увеличилась.
По мнению специалистов из США, глобальное потепление приводит к исчезновению в атмосфере Земли восходящих воздушных потоков, а также испарению облаков. В перспективе данная тенденция будет прогрессировать, а это приведет к значительно большему выпадению осадков, или "вечным дождям".
Комментарии
Град обречённый
в разных уголках Земли начнут лить непрекращающиеся дожди
Где список этих уголков?
А пока в калифорнии высохли все водоёмы , вода стала по талонам.