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Неуправляемый дрейфующий теплоход обнаружили на Оби в Колпашевском районе Томской области — на борту судна находился экипаж, спавший пьяным сном.
Об инциденте сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Известно, что данные о дрейфующем речном буксире-толкаче поступили от капитана теплохода "Соболь", осуществлявшего контроль навигационного оборудования.
Попытка выйти на связь с судном не дала результата. В итоге капитан теплохода решил проверить, что творится на буксире. В капитанской рубке никого не было, зато в каютах обнаружили спящими троих членов экипажа.
"Механик, повар и рулевой-моторист находились в состоянии алкогольного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования. Судно в срочном порядке пришвартовали к берегу", — уточняют в полиции.
В данный момент в связи с инцидентом проводится проверка. Правоохранители намерены выяснить, кто виновен в том, что буксир оказался в бесконтрольном плавании.
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