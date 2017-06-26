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В воскресенье, 25 июня, неизвестный украл из квартиры жительницы Барнаула дорогостоящее имущество на 163 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что уходила из дома примерно на два часа. Когда она вернулась домой, то обнаружила пропажу ноутбука, коллекции монет и золотых серег. При этом дверь квартиры не была взломана, на замках следы повреждений отсутствовали. Балконная дверь и окна квартиры были открыты.
Правоохранителям в ходе оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий удалось установить личность злоумышленника.
По факту кражи, которая была совершена с незаконным проникновением в жилье, возбуждено уголовное дело.
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