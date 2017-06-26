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Подробности страшной аварии, произошедшей днем 26 июня под Сростками, сообщили в управлении ГИБДД по Алтайскому краю — по предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.
В Госавтоинспекции отметили, что ДТП произошло примерно в 12:20 на 258-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan 1969 года рождения допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ под управлением водителя 1975 года рождения.
В результате аварии травмы получили водитель японского автомобиля, а также водитель и пассажирка ВАЗа.
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