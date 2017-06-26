Фото: quicknews.eu
Расходы россиян на сигареты с начала активной борьбы с курением в 2011 году увеличились почти вдвое и составили до 7-8% бюджета граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на госдоклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ" за минувший год.
Отмечается, что расходы прежде всего выросли из-за увеличения акцизов на табак. Средняя цена пачки сигарет за указанный период выросла почти в 3,5 раза — до 75 рублей.
В списке регионов с самым низким уровнем расходов на сигареты на одного члена семьи оказались Республика Ингушетия (0,1% от общих расходов), Чечня (0,2%) и Республика Татарстан (1,2%). Самые высокие показатели наблюдаются в Республике Бурятия (8,8%), Рязанской области (7,9%), Чукотском АО (6,8%) и Смоленской области (6,8%).
Росстат подчеркивает, что при этом распространенность вредной привычки снизилась среди взрослых россиян с 39,4% в 2009 году до 30,9% в минувшем году.
Издание пишет, что специалисты беспокоятся насчет того, что потребители из-за роста цен в итоге перейдут на дешевые контрафактные сигареты. Данная опасность возникает, если расходы курильщика подступают к границе в 8% от его бюджета.
Комментарии
Упыри! Хватит грабить народ! Если заботитесь о здоровье - строите больницы, верните советскую медицину с поправкой на современное оборудование. А грабеж приведет к бунтам. Чем быстрее тем лучше.
Хорошо, что денюжки рекой текут в родной бюджет от любителей табачка. И люди потребность удовлетворяют качественным российским товаром и бюджет пополняется неприрывно.
Расходы выросли почти вдвое,распространенность снизилась лишь на 8 с небольшим...нет не раз,процентов.Никто не может сказать,что эти 8% бросили курить.Всего лишь стали меньше,ну или реже.И все!А теперь кто нибудь,даже оголтелый герасименко,может сказать,что они добились чего хотели?Победить,искоренить эту пагубную привычку?На мой взгляд,под прикрытием т.н."гуманных" лозунгов,эти ребята просто беспардонно залезли к нам в карман,и обнаглев от такой "халявы",не собираются останавливаться,а ведут липкие разговоры,что эту хамскую практику собираются продолжать и дальше!Знаю,что наш президент не сторонник курения,но и среди откровенных т.н. "врагов-борцунов",а по сути-базилиов и алис,замечен не был.Так может хотя бы он остановит этих зарвавшихся оглоедов?
В Рубцовске контрафактом на каждом шагу торгуют.
Ясно, что в магазинах не всем по карману что сигареты, что спиртное.
Так что запретами бюджет не наполнить.
26.06.2017 15:56
- гость -
Завидую Рубцовску.У них в этом отношении намного проще,граница с Казахстаном ближе!
в казахстане табак - дерьмо
26.06.2017 16:41
ХМ,да это так.Но,к сожалению нас вынуждают потреблять не только менее качественную продукцию,но и таким корявым способом поддерживать производителя сопредельной республики.А ведь когда-то на Алтае была своя! табачная фабрика!