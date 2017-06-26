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Расходы россиян на сигареты с начала активной борьбы с курением в 2011 году увеличились почти вдвое и составили до 7-8% бюджета граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на госдоклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ" за минувший год.

Отмечается, что расходы прежде всего выросли из-за увеличения акцизов на табак. Средняя цена пачки сигарет за указанный период выросла почти в 3,5 раза — до 75 рублей.

В списке регионов с самым низким уровнем расходов на сигареты на одного члена семьи оказались Республика Ингушетия (0,1% от общих расходов), Чечня (0,2%) и Республика Татарстан (1,2%). Самые высокие показатели наблюдаются в Республике Бурятия (8,8%), Рязанской области (7,9%), Чукотском АО (6,8%) и Смоленской области (6,8%).

Росстат подчеркивает, что при этом распространенность вредной привычки снизилась среди взрослых россиян с 39,4% в 2009 году до 30,9% в минувшем году.

Издание пишет, что специалисты беспокоятся насчет того, что потребители из-за роста цен в итоге перейдут на дешевые контрафактные сигареты. Данная опасность возникает, если расходы курильщика подступают к границе в 8% от его бюджета.