Фото: instagram.com
Конкурс с лошадью на мероприятии "АлтайФест", во время которого животное упало, вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи активно обсуждают инцидент в соцсетях, пишут "Вести".
Видео произошедшего было снято во время проведения Фестиваля орловского рысака. В социальных сетях люди разделились на два лагеря: тех, кто считает подобные конкурсы жестокими, и тех, кто уверен, что лошадь упала случайно.
Одна из пользователей задалась вопросом, почему присутствующие друг друга не запрягли в упряжь и не поступали так, как с этим несчастным животным. Другие отметили, что видео вырвано из контекста, и на самом деле перед конкурсом прошел дождь, из-за чего было скользко.
"Она по породе – тягач, и это нормально, её никто не бил и не издевался!" — добавил очевидец.
Также нашлись и те, кто потребовал привлечь к ответственности организаторов данного конкурса.
Начальник краевого управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Татьяна Зеленина ранее описала Фестиваль орловского рысака так: "Мы хотим пригласить лучших наездников, лучших животных провести шоу "Ринг орловских рысаков". Это демонстрация красоты и оценка по экстерьеру лучших лошадей Сибири. Во-первых, это интересно, во-вторых, это возрождает традиции. В-третьих, много людей, приезжающих в Новотырышкино, интересуются именно этим направлением. И просто людям, которые приходят на "АлтайФест", хочется посидеть, отдохнуть, они могут прийти на ипподром и посмотреть это захватывающее зрелище".
Я глазам не верю! Люди ?!!!! Что это? Вы совсем слетели с катушек ???? Это развлечение ? Это забава ?! Я плевать хотела сейчас на цензуру!!! Твари! Организаторам и всем участникам данного действия огромного стыда в душу !!! Скотство ! Каждого из вас бы в эту упряжку и глазами этой лошади на Мир посмотреть! Может ещё барбекю из кобылы потом устроили!!!!! Никогда не видела столько жестокости в 4 секундах видео!!!! Слезы!!!!!!!!!!! Нет слов .... одна боль Кому не безразлично прошу мнения в комментариях и репост !!!! Может дойдёт до власти подобное любодеяние!!!! #алтайфест #посмотри #людитвари #животное #пустьговорят #мирсошелсума
Комментарии
Я плевать хотела сейчас на цензуру!!! Твари! Организаторам и всем участникам данного действия огромного стыда в душу !!! Скотство ! Каждого из вас бы в эту упряжку и глазами этой лошади
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а либералы только и могут что ругаться (обычно нецензурно)
Мне жаль лошадку.Хоть забава,хоть что-всё равно-это Божья тварь.У неё есть сердце и она чувствует боль.
капец какойто..а в чем суть конкурса???разорвать по полам коня или что хотели???дурдом ..жаль лошадку
а вы не подумали, что совсем недавно на таких вот лошадках (а то и помельче) делали все: возили грузы, заготавливали сено, возили дрова, воевали и т.п. И, уверяю вас, лошадкам тогда было гораздо труднее, и их кнутом стегали, чтобы те бодрее тянули. И что теперь? не надо было лошадь использовать? Жалко ведь..
Алкашня себе праздник устроила. Развлекаются...
быдло-конкурс, если честно...
15:39, царя только ~100 лет назад расстреляли, а он просто так людей расстреливал, а уж сколько кошек и собак перестрелял...