Фото: УФСИН по Алтайскому краю
Пенсионер, длительное время служивший в уголовно-исполнительной системе, задержал в Барнауле грабителя, напавшего на 13-летнюю девочку.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, старший прапорщик внутренней службы Александр Функ шел по Павловскому тракту на автобусную остановку.
Недалеко от остановки по телефону разговаривала 13-летняя девочка, к которой неожиданно подошел молодой человек и начал грубо приставать к подростку. После того, как злоумышленник схватил ее за волосы и попытался отобрать сотовый телефон, девочка начала кричать.
Увидев, что нападавший уже выхватил телефон и начал убегать, Александр Функ бросился за ним.
"Вместе с подоспевшими прохожими ему удалось задержать неизвестного, а затем передать его прибывшим на вызов сотрудникам патрульно-постовой службы. Как впоследствии выяснилось, парень был наркозависимым и остро нуждался в очередной "дозе", — уточняют в УФСИН.
За помощь и грамотные действия полиция поощрила пенсионера благодарственным письмом.
В органах уголовно-исполнительной системы Александр Функ прослужил более 12 лет. Он был старшиной роты розыска конвоирования и обеспечения, начальником склада вооружения, спецсредств и химического имущества отдела по конвоированию, а в 2004 году выезжал в командировку на Северный Кавказ.
Комментарии
Молодчина!!!