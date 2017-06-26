Фото: vk.com/barneos22
Причиной масштабного пожара, произошедшего утром 26 июня в доме на улице Победной в Барнауле, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации экстренного ведомства, в борьбе с возгоранием участвовали более полусотни человек.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 51 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекалось 36 человек личного состава и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.
ЧП обошлось без жертв. Напомним, по имеющимся данным, в доме на улице Победной, 138 проживали иностранцы, которые арендовали это жилье.
В связи с пожаром был перекрыт проспект Строителей, что стало причиной огромной пробки.
Комментарии
Как эти ящики из дерева за 20 лет не загорелись с учетом того, кто там жил?
Дымина до неба стояла.