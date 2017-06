Слова излишни, когда перед тобой открывается такой сумасшедший вид! То, что было в ту ночь, не описать словами. Искры фейерверков, улыбки на лицах и невероятные эмоции! Свет прожекторов, гул толпы, блеск парусов, белые ночи! Всё это — Алые Паруса! Поистине потрясающее зрелище и я дико рад, что увидел всё это своими глазами. Это было легендарно! #sonyalpha #sonyalpharussia #алыепаруса

