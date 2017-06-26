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Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту столкновения катера и теплохода. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что ЧП произошло в ночь на понедельник, 26 июня, в акватории Невы. Пассажирский теплоход, катавший местных жителей и гостей Петербурга по рекам и каналам города, плыл в сторону от Литейного моста. На расстоянии 150-200 метров от берега в теплоход врезался катер.
В результате аварии пассажиры теплохода не пострадали, также легким испугом отделались находящиеся на катере капитан и два пассажира. Отмечается, что теплоход "Альдемарин" получил незначительные повреждения, а у маломерного судна лопнула обшивка.
Подчеркивается, что кроме транспортной прокуратуры проверку по факту произошедшего проводит Северо-Западный следственный отдел на транспорте СУ СКР. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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