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Суд в Барнауле вынес приговоры группе мошенников, которые обманули 29 граждан на сумму более 24 миллионов рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались три человека, которые совершали преступления в 2013 — 2014 годах. Своих жертв предводительница преступников вводила в заблуждение, представляясь судьей, адвокатом, риелтором и банковским работником.

Она создавала лживое впечатление преуспевающей дамы, арендуя сразу по пять-шесть люксовых автомобилей и рассказывая о больших связях в госструктурах и банках.

Что касается механизма преступной схемы, то ее описывают так: "Соучастники, в зависимости от потребностей конкретного гражданина, под предлогом оказания помощи в оформлении ипотечных и банковских кредитов, получении значительной прибыли от вложений, приобретении недвижимости путем обмана похищали денежные средства. В общем размере ущерб превысил 24 миллиона рублей".

Преступники предоставляли жертвам обмана поддельные свидетельства о регистрации права собственности, содержащие сведения о принадлежности потерпевшим объектов недвижимого имущества. Эти бумаги были заверены фальшивыми печатями. В действительности арендованное жилье предоставлялось потерпевшим для проживания под видом их собственности. Потерпевшими оказались 29 человек.

Кроме того, глава преступной группы еще в 2012 году обманула еще троих граждан на сумму 84 тысячи рублей.

Суд приговорил женщину к шести годам и десяти месяцам лишения свободы. Ее сообщники получили 4,5 и 3 года 10 месяцев колонии соответственно.