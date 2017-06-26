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Лидер СССР Иосиф Сталин занял первую строчку в рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив главу российского государства Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на итоги соцопроса "Левада-центра".
Первое место отдали Сталину 38% респондентов. Вторыми по значимости историческими личностями выбрали Путина и Пушкина 34% россиян. Подчеркивается, что президент РФ в первый раз попал в тройку лидеров подобных опросов, которые проводятся с 1989 года. Замыкает тройку лидеров Владимир Ленин (32%).
В топ-10 выдающихся личностей также вошли Петр I (29%), Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и Михаил Лермонтов (11%).
В конце списка — на 20-й строчке — расположился бывший президент СССР Михаил Горбачев (6%).
В опросе участвовали 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов. Россиян опрашивали на дому с 7 по 10 апреля текущего года.
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