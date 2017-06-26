Алтайский школьник будет получать стипендию "Единой России"

Алтайский школьник Владислав Варт будет получать стипендию от регионального отделения "Единой России" благодаря победе на телевизионной гуманитарной олимпиаде "Умницы и Умники". Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Для того чтобы поддержать Владислава на первом этапе его обучения в МГИМО, нами было принято решение учредить именную стипендию сроком на полгода. Желаем ему успехов в дальнейшем обучении и профессиональной карьере", — сообщил секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко, который и стал инициатором присуждения стипендии.
Владислав Варт — выпускник школы в Табунском районе. Скоро он будет учиться в МГИМО на факультете международного права и юридического обеспечения международного энергетического сотрудничества. Он был зачислен вне конкурса благодаря победе в олимпиаде "Умницы и Умники" весной 2017 года.
На торжественной церемонии вручения красного аттестата и медали сертификат на получение стипендии вручила депутат фракции "ЕР" в АКЗС Наталья Цепенко.
Комментарии
Молодец!
А че только на полгода?