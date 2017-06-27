Отдых на природе сложно представить себе без шашлыка. Это главное блюдо любого пикника. И готовить его начинают заранее. Каких только вариантов маринада не существует: с киви, минералкой, вином. Однако главный ингредиент, от которого зависит вкус, — это мясо.

Чтобы не испортить себе отдых и удовольствие от праздника на природе, выбирайте мясо правильно. У него есть только одна свежесть — первая, она же последняя. Для хорошего шашлыка требуется отборный и качественный продукт.

Алтайский производитель — это залог хорошего шашлыка. Дело в том, что для приготовления мяса на углях подойдет только свежий продукт, который поставляется моментально на прилавки еще в "парном" виде. Производители из других регионов проигрывают местным тем, что для обработки мяса, сортировки, транспортировки и выкладки на витрины требуется время. Это значит, что мясо уже не будет первой свежести. А замороженное испортит вкус. Следовательно, оно не подходит для приготовления шашлыка. В магазинах "Мясная лавка" "Барнаульский пищевик" вы всегда найдете свежее мясо для вкусного и сочного шашлыка.

Читайте также: Спецпроект о шашлыках "Ничего лишнего. Только мясо"

"Мясная Лавка" "Барнаульский Пищевик"

Адреса:

пр. Красноармейский, 64

Змеиногорский тракт, 104м/5

ул. Попова, 76

ул. Пионеров, 10

ул. Молодежная, 56

ул. Панфиловцев, 22Б

ул. Трактовая, 88Б

Павловский тракт, 142Б

Юрина, 299а

Узнать об акциях и изучить ассортимент магазинов возможно на странице Вконтакте