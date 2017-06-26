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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести полноформатную встречу с коллегой из России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом пишет RT со ссылкой на Associated Press.
По данным источников агентства, республиканец настаивает на встрече с соблюдением всех дипломатических формальностей. Так, например, он планирует обеспечить доступ средств массовой информации, а также подготовить все нужные для таких переговоров протоколы.
При этом, подчеркивает агентство, в администрации Белого дома не все разделяют желание президента встретиться с Путиным в свете расследования его "связей с Москвой". По мнению многих чиновников, Вашингтон должен сохранять дистанцию и взаимодействовать с российской стороной очень осторожно.
Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.
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