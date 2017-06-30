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Как микрозаймы помогают малому бизнесу?

, ИА "Амител"
Программы микрофинансирования дают шанс начинающим предпринимателям и малому бизнесу

Современная банковская система, как правило, ориентирована на работу с крупными клиентами, не нуждающимися в залоговом и гарантийном обеспечении. Но в финансовой поддержке время от времени нуждаются все. Как же быть физическим лицам, владельцам малого и среднего бизнеса или начинающим предпринимателям? Выход – микрофинансирование.

На сегодняшний день микрофинансирование является инструментом экономического развития, доказавшим свою эффективность во многих странах мира. В России под микрозаймом понимают заем в размере до 1 млн рублей. Данный вид займа – оперативное решение для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и получивших отказ в традиционном кредитовании. Микрофинансирование призвано сгладить социальную напряженность в обществе, повысить уровень жизни населения путем развития и поддержания малого предпринимательства.

Кроме того, микрозаймы способны, расширяя рынки сбережений и кредита, повышать их рентабельность и формировать кредитную историю мелких заемщиков для получения последующих кредитов в банках. Также микрофинансирование само по себе может быть видом бизнеса, способного приносить доход учредителям МФИ и обеспечивать занятость.

Программы микрофинансирования чаще всего направлены на финансирование начинающих предпринимателей, венчурное кредитование стартующего бизнеса, а также рискованных проектов уже функционирующего бизнеса. Кроме того, это дает доступ к внешним источникам финансирования собственникам небольшого бизнеса, не имеющим возможности воспользоваться традиционным банковским кредитованием.

Значительный сегмент на рынке микрофинансирования занимают специализированные микрофинансовые институты (МФИ) – небанковские государственные, частные или общественные организации, предоставляющие населению и предпринимателям микрофинансовые услуги в соответствии с действующим законодательством.

Преимуществом МФИ перед коммерческими банками является более низкий "порог рентабельности", что позволяет получить заем более "мелким" клиентам.

В Барнауле прийти на помощь физическим лицам, срочно нуждающимся в определенной денежной сумме, а также предпринимателям, начинающим свой бизнес, уже осуществляющим деятельность, планирующим рискованные инвестиции, готова компания МКК ООО "Содействие Финанс Групп".

За 10 лет работы на рынке микрозаймов компания "Содействие Финанс Групп" зарекомендовала себя надежным партнером, ответственным заемщиком и незаменимым помощником в решении финансовых вопросов.

Компания специализируется на одном из самых быстрых способов получения займа – под залог недвижимости, автотранспортного средства или его ПТС. Заемщик не требует официального подтверждения дохода клиента и справок из налоговых органов, не смотрит на прошлую кредитную историю и предоставляет необходимую сумму в кратчайшие сроки и на выгодных условиях.

Организация успешно осуществляет свою деятельность в Барнауле, Новосибирске, Омске и Тюмени. Ответственность и качественную работу компании подтверждают многочисленные отзывы клиентов, которым благодаря займу "Содействие Финанс Групп" удалось реализовать свои планы.

Заполнить заявку на получение займа можно уже сейчас на сайте компании "Содействие Финанс Групп".

Офис МКК ООО "Содействие Финанс Групп":
ул. Гоголя, д. 52, офис 5
тел. 8 (3852) 252-000
www.kpk-sodeystvie.ru/about 
Работа шесть дней в неделю: пн–пт — с 9:00 до 18:00, в сб — с 9:00 до 16:00 
Надзор за деятельностью "Содействие Финанс Групп" ведет Центральный Банк РФ. Лицензия на осуществление деятельности № 2120754001764.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.06.2017 11:08
- гость -

Граждане, не имея достаточной компетенции в базовых финансовых и юридических вопросах, нередко становятся заложниками кабальных договоров, лишаясь, в конечном итоге, той единственной недвижимости, под которую, собственно, и брали залог. При этом в результате разбирательств, как свидетельствует судебная практика, служители Фемиды довольно часто принимают сторону именно МФО.

0  0
30.06.2017 11:17
- гость -

Также микрофинансирование само по себе может быть видом бизнеса, способного приносить доход учредителям МФИ и обеспечивать занятость.

а то, под 91,25% годовых

0  0
30.06.2017 11:25
Глсть

0  0
30.06.2017 11:25
Гость

Естественный отбор. Все как в дикой природе. Не разбираешься в финансах, настолько туп, что берёшь деньги в МФО под 500% годовых (они это называют 10% в неделю или от 1% в день) под залог квартиры - все, так тебе и надо. Останешься без квартиры и без денег, деградируешь и скатишься на социальное дно где тебе и место. Велком в МФО

0  0
30.06.2017 11:29
- гость -

Озвучьте, пожалуйста, сетку процентных ставок по займам.

0  0
30.06.2017 11:36
- гость -


30.06.2017 11:25
Гость

Если б так просто было. Все умные на словах. Туда может родственник прийти к примеру. Да просто чувака развели в МФО, он водки бахнул и на первом встречном разрядился. А первый встречный оказался как раз такой умный, социал-дарвинизм приветствует.

0  0
30.06.2017 11:45
- гость -

30.06.2017 11:25
Гость

Как это у вас с одним процентом в день получается пятьсот годовых?Такой же хвокусник,как и критикуемые Вами,однако!Или у Вас в году-500 дней??????

0  0
30.06.2017 11:52
- гость -

30.06.2017 11:45
- гость -

Вот таких лохов и разводят.

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