Фото: arhano.ru
Глава Украины Петр Порошенко считает, что граждан страны и крымских татар роднит стремление вернуть "временно аннексированный врагом" Крымский полуостров под контроль Киева. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованное на сайте украинского президента заявление.
"Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму", — подчеркнул Порошенко в заявлении, которое было сделано в День крымско-татарского флага.
Издание напоминает, что 10 апреля группа депутатов Рады, в том числе лидеры меджлиса (признан экстремистским и запрещен в РФ) Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложили законодательно закрепить за полуостровом политстатус "национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах унитарной Украины".
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский, в свою очередь, высказал подозрение, что Чубаров хочет "стать ханом".
В июне прошлого года Порошенко в ответ на требование лидера меджлиса "реализовать право народа на самоопределение" сообщил, что ведутся изменения в Конституции страны, которые дают крымским татарам право на создание национальной автономии.
Комментарии