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Петербургская полиция, после того как в соцсетях появились данные о погроме на могиле известного музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище, провела проверку и не нашла признаков правонарушений. Об этом в понедельник, 26 июня, пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что ранее в сети были размещены снимки с могилы, на которых были видны разбросанные цветы и перевернутые вазы.

Представитель полиции отметил, что 21 июня, в день рождения музыканта, стражи порядка обеспечивали на кладбище порядок, никаких нарушений допущено не было. При этом он отметил, что после появления сообщения в соцсетях правоохранители прибыли на место, но не нашли никаких признаков правонарушений.

В администрации кладбища агентству сообщили, что могила Цоя не пострадала, а территорию вокруг нее привели в порядок.

РИА "Новости" со ссылкой на страницу движения "Рок-Петроград" в сети добавляет, что могила Цоя находится в идеальном состоянии. В сообщении отметили, что, со слов работников, снимки были провокацией — неизвестные разбросали цветы, сделали фото, а потом сразу же навели порядок.

Виктор Цой является известным советским рок-музыкантом, автором песен, основателем и лидером группы "Кино". Он погиб 15 августа 1990 года.