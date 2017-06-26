Создатель Telegram Павел Дуров считает, что ослабление шифрования в мессенджерах может привести к подрыву нацбезопасности страны и поставить всех пользователей под удар. При этом риск терактов не исключается, написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".
Дуров отреагировал на сообщения ФСБ РФ о том, что исполнитель теракта использовал Telegram для подготовки теракта в Санкт-Петербурге.
"Ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России", — отметил Дуров.
По его мнению, отказ от шифрования также может сделать граждан России беззащитными перед атаками хакеров. Кроме того, они могут подвергнуться шантажу со стороны коррумпированных чиновников.
"При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования", — написал Дуров.
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