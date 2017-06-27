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Грозы и град продолжатся в Алтайском крае во вторник, 27 июня, однако в основном осадки ожидаются в западных районах.
По информации регионального Гидрометцентра, дневные температуры составят +28…+33 градуса. Ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле во вторник будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице обещают +29…+31 градус. Ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 11 метров.
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В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с аномально жаркой погодой и высокой пожароопасностью.
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