Фото: Avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 146 квадратных метров продают в Барнауле за 9,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В объявлении сказано, что жилье расположено в кирпичной шестиэтажке, стоящей на Северном Власихинском проезде.
Жилая площадь квартиры составляет 80 квадратных метров. Имеется большая кухня площадью 20 квадратов.
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Одной из главных фишек квартиры является то, что она выполнена в двух уровнях, находясь на пятом и шестом этажах.
Кроме того, внутри сделан дизайнерский ремонт. Квартира продается с мебелью и всем оборудованием.
Комментарии
хотелки у продавашек дикие...
Лифта нет...
Лучше хрущёвку купить за разумные деньги и сделать ремонт, чем покупать это убожество.
Эта квартира уже два года продаётся. И ещё будет пять продаваться. Самое удивительное - за весь период продажи продавец так и не заменил фото с незаправленным диваном.