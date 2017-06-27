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Столица Алтайского края с рядом других крупных городов России вошла в список городов с самой неблагоприятной ситуацией по состоянию водопроводных сетей – своеобразный рейтинг составила Липецкая трубная компания "Свободный Сокол" совместно с представителями экспертного сообщества.

В числе городов-аутсайдеров называются такие региональные центры, как Астрахань, Ростов-на-Дону, Тверь, Калуга, Омск, Барнаул, Тюмень.

"Липецкая трубная компания "Свободный Сокол" совместно с экспертами отрасли подготовила рейтинг регионов, находящихся на грани коммунальной катастрофы. Протяженность водопроводных сетей России составляет 780 тысяч километров. По данному показателю Россия занимает второе место в мире, по износу и количеству аварий на трубопроводных сетях – одно из первых", — отмечается в исследовании.

Далее со ссылкой на Стратегию снижения неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения, разработанную АО "Институт МосводоканалНИИпроект", приводятся следующие данные.

Так, отмечается, что в Астрахани неучтенные расходы и потери составляют 38,2%, в Ростове-на-Дону — 35%, Калуге — 33%, Омске — 27%, Тюмени — 27,7%, Барнауле — 24%.

В сообщении компании также подчеркивается, что число аварий на трубопроводах ежегодно увеличивается в 1,7-2 раза, а в подтопленном состоянии из-за повреждений водонесущих коммуникаций находится порядка 800 тысяч гектаров городских территорий.

Что касается наиболее изношенных труб, то лидерами по данному показателю называют Ростов-на-Дону, Омск, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.