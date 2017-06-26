Девочку, пострадавшую во время стрельбы в коммуналке, признали пьяной

В одной из коммуналок на юге Москвы мужчина открыл огонь из травматического оружия по детям 16, 12 и 10 лет. Все трое были госпитализированы с травмами. Задержанный мужчина утверждает, что 16-летняя девочка первой накинулась на него, а он лишь оборонялся.
Как сообщает LIFE, эксперты установили, что пострадавшая 16-летняя девочка, в которую попало сразу три пули, была пьяна в момент инцидента. Врачи диагностировали у девочки перелом стопы и ранение плеча. Девочка также получила огнестрельное ранение в области колена.
Мужчина в настоящее время находится в больнице.
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Парад "пьяных" детей продолжается.(