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Высокопоставленный полицейский сбил на переходе маму с семимесячной дочкой

, ИА "Амител"
Девочку увезли в больницу с множественными травмами головы

Фото: кадр из видео

Высокопоставленный полицейский сбил на пешеходном переходе маму с семимесячной дочкой в Москве, сообщает паблик MASH.

Водитель — Евгений Федоров, начальник отдела ОКОН УВД ВАО (бывшая ФСКН - антинаркотическое управление), сообщает паблик.

20 июня полицейский на собственном автомобиле на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Девочка с множественными травмами головы была госпитализирована санитарным вертолетом. Женщина также получила ранения. 

Как передает ТАСС, полицейский уволен из органов внутренних дел.

"По результатам служебной проверки начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ряд руководителей уволенного сотрудника будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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