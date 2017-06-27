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Сотрудники Госавтоинспекции констатируют, что в Алтайском крае стали чаще совершать угоны автомобилей, которые эксплуатируются от 15 лет и дольше.

Как сообщили в региональной ГИБДД, за первые пять месяцев текущего года в крае похитили уже 288 автомобилей. 207 преступлений связаны с неправомерным завладением машинами, а 81 – с кражей транспортных средств.

"Наибольшее количество таких преступлений совершается в Барнауле и составляет 26,2% от общего количества таких преступлений. В последнее время у преступников пользуются "популярностью" автомобили, находящиеся в эксплуатации от 15 лет и более, которые угоняются для разукомплектования либо сдачи в пункты приема металла", — отмечают в ведомстве.

Такой "спрос" на старые машины среди злоумышленников связывают с простой причиной – данные автомобили не оснащаются противоугонными системами, так как владельцы машин полагают, что они не представляют интереса для преступников.

В ГИБДД также подчеркивают, что опасность преступлений, связанных с угоном машин, усугубляется тем, что, кроме нанесения непосредственно материального ущерба, они являются зачастую подготовительным этапом для совершения более тяжких противозаконных деяний.